Poderoso líder rebelde de Darfur está morto, diz o Sudão

O conflito de Darfur eclodiu desde o momento em que insurgentes majoritariamente não-árabes pegaram em armas em 2003, dizendo que o governo central havia os excluído da estrutura de poder político e econômico e que estava favorecendo as tribos árabes locais.

Khalil Ibrahim, chefe do Movimento Justiça e Igualdade (JEM, na sigla em inglês), emergiu como um dos mais poderosos comandantes rebeldes. Em 2008, seus combatentes cruzaram o árido terreno ocidental e lançaram um ataque-surpresa sobre Cartum, matando mais de 200 pessoas.

As autoridades do Sudão empreenderam uma longa caçada a Ibrahim, que havia se refugiado na vizinha Líbia, sob o governo de Muammar Gaddafi, até que a deposição do líder privou-o de seu abrigo seguro.

O porta-voz das forças armadas do Sudão, Al-Sawarmi Khalid, disse que as forças do governo mataram Ibrahim na manhã deste domingo quando ele tentava cruzar a fronteira para o Sudão do Sul, que se separou em julho sob um acordo de paz de 2005, que encerrou uma guerra separatista que durou décadas.