Polêmica, ‘Lei Azeredo’ dever ser abrandada Após muita polêmica, o projeto de lei (PL) 84/99 – a "famosa ‘Lei Azeredo’ – deverá sofrer um recuo nos pontos mais controversos. Os responsáveis pelo projeto de lei – entre eles o senador Eduardo Azeredo (PSDB/ MG) – defendem que ele não trata de direitos autorais. Mas ativistas da cultura livre afirmam que, pela redação confusa, pode dar margem para, por exemplo, colocar na prisão quem baixar música na web. Para o advogado Ronaldo Lemos, o projeto – que já passou pelo Senado e tramita em caráter de urgência na Câmara – acaba generalizando demais ao tratar de temas cruciais. "Quando fala sobre questões como o anonimato de forma aberta, acaba deixando mais nebulosas as questões de direito autoral." Um dos relatores do projeto na Câmara, o deputado Júlio Semeghini (PSDB/SP) insiste que o projeto não trata de direitos autorais. "É um projeto contra crimes como roubo de senhas", diz. Porém, pela pressão, diz que os artigos que dão a entender a possibilidade de prisão por downloads deverão ser retirados. "Pela comoção na sociedade, a possibilidade de aprovar o projeto na Câmara da forma como está é difícil. E, como o projeto já passou pelo Senado, não temos como alterar o texto, apenas suprimir conteúdo." Segundo ele, o projeto deve entrar em votação até o fim do mês. L.P. e R.M.