Polícia acha casal morto e 2 crianças abandonadas em SP Policiais civis encontraram os corpos de um homem e de uma mulher próximo do local em que duas crianças foram abandonadas, na madrugada desta quinta-feira, 19, em Mairinque, região de Sorocaba. As crianças, duas meninas, uma delas aparentando três anos, a outra apenas um ano, choravam sob a chuva quando foram avistadas por moradores, numa estrada do bairro dos Moreiras, zona rural da cidade. Testemunhas viram um carro se afastar do local e chamaram a polícia.