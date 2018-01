Polícia acha peças roubadas da Samsung no Paraguai

De acordo com nota do Departamento de Polícia Judiciária do Estado de São Paulo (Deinter 2 - Campinas), foram realizadas buscas em quatro estabelecimentos comerciais na cidade paraguaia que faz divisa com a brasileira Foz do Iguaçu, no Paraná.

Ciudad Del Este é conhecida como porta de entrada de produtos contrabandeados no Brasil. As lojas que foram alvo das buscas comercializam produtos eletrônicos e de informática, como aqueles roubados da indústria coreana. De acordo com a nota do Deinter, não há previsão para término das ações.

Na madrugada de 7 de julho, pelo menos onze homens tomaram uma van que transportava funcionários e usaram o veículo para entrar na fábrica localizada no interior de São Paulo. Seguranças e funcionários foram feitos reféns e obrigados a carregar sete carretas com produtos como celulares, smartphones e notebooks. O bando fugiu sem deixar pistas, causando um prejuízo de R$ 20 milhões. Até esta quinta-feira, ninguém tinha sido preso.