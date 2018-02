Polícia aguarda nesta semana laudos do caso Pesseghini

SÃO PAULO - Os laudos periciais do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) sobre as mortes da família Pesseghini devem ser entregues até o final desta semana ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso. A expectativa da Polícia Civil é que os resultados cheguem nos primeiros dias da semana. O prazo médio para a divulgação dos laudos é de cerca de 30 dias e a chacina completará um mês na próxima quinta-feira, 5.

Na semana passada, o delegado Itagiba Franco, que está à frente das investigações, colheu novos depoimentos de colegas de trabalho dos PMs Luis Marcelo e Andreia Regina Pesseghini e de adolescentes que estudavam com o filho do casal, Marcelo Pesseghini, de 13 anos. Ao todo, 48 pessoas já foram ouvidas no inquérito. A polícia convidou ainda o psiquiatra forense Guido Palomba para analisar os depoimentos e auxiliar o DHPP na construção do perfil psicológico do garoto.

Marcelo é o principal suspeito de ter assassinado a família e, depois, cometido suicídio. Colegas de classe confirmaram, em depoimento, que o próprio garoto teria contado aos amigos que matou os pais, uma avó e uma tia-avó na madrugada do dia 5 de agosto. No entanto, na última semana, dois tios de Marcelo, irmãos da cabo Andreia, afirmaram ao Ministério Público não acreditar que o garoto fosse o responsável pela chacina.