Polícia alemã fracassa em 'grampo' pelo Skype

A polícia alemã não conseguiu decifrar a encriptação usada no software de telefonia pela internet Skype para monitorar chamadas de suspeitos de crimes e terroristas, afirmou a principal autoridade policial da Alemanha nesta quinta-feira, 22. O Skype permite aos usuários fazer chamadas por telefone na internet em seus computadores para outros usuários do Skype sem nenhuma cobrança. Agências policiais e serviços de inteligência usam grampos desde a invenção do telefone, mas fazer isso nas telecomunicações modernas é muito mais difícil, já que as operadoras são freqüentemente empresas estrangeiras. "A encriptação do software de telefonia Skype cria graves dificuldades para nós", disse a jornalistas Joerg Ziercke, presidente da agência da polícia federal alemã, em um encontro de segurança. Especialistas dizem que o Skype e outros softwares do tipo Voice over Internet Protocol (VoIP) são difíceis de interceptar porque trabalham quebrando informações de voz em pequenos pacotes de dados em vez de em um circuito constante entre duas partes, como acontece em uma chamada telefônica convencional.