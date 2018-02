Polícia anuncia ocupação definitiva de 2 morros do Rio Envolvidos em uma longa disputa pelos pontos de venda de drogas, os morros do Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, serão ocupados em definitivo pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Hoje, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 19º Batalhão de Polícia Militar (PM) entraram no quinto dia de ocupação ostensiva para procurar armas e drogas. "A situação está sob controle e a comunidade está tranquila", disse o comandante do 19º Batalhão de PM, Edson Almeida.