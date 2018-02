Polícia aponta Bola como suspeito de 4º homicídio A Polícia Civil de Minas Gerais informou hoje que o ex-policial Marcos Aparecidos dos Santos, o Bola, passou a ser investigado por um homicídio ocorrido em 30 de dezembro de 2009, no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Bola é apontado pela polícia como principal suspeito de matar e esconder o corpo da modelo Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes Souza, além de outros dois homicídios ocorridos em 2008 no sítio do qual é locatário em Esmeraldas, também na Grande Belo Horizonte.