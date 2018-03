Polícia apreende 1,2 milhão de produtos piratas em SP Numa ação simultânea, intitulada Operação Pégasus, que envolveu todas as equipes das quatro delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG) e do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) de São Paulo, foi apreendido hoje 1,12 milhão de peças de produtos piratas variados. Esse material estava em depósitos de distribuidores, em vários bairros da capital paulista. O número de apreensões foi fornecido pela assessoria do Deic, após um balanço parcial da ação. O nome da operação, que se refere ao mitológico cavalo alado, deve-se à rapidez com que ela se desenvolve, atacando os depósitos em pontos distantes um do outro. Segundo os policiais, o objetivo da Pégasus "é combater a pirataria e contrabando nos principais centros comerciais da cidade de São Paulo". Os endereços visitados são em 14 ruas do Ipiranga, Jabaquara, Cidade Dutra - na zona sul -, Vila Maria e Limão - na norte -, Tatuapé, São Mateus e Itaim Paulista - leste - e Pari e nas imediações da Rua 25 de Março, na região central. Em todos os locais, chegaram portando mandado de busca e apreensão. Não houve como barrar a entrada das equipes policiais. Foram apreendidos DVDs de filmes, CDs musicais, encartes para DVDs, camisetas e jaquetas em nome de grifes famosas, broches, principalmente, da novela Rebeldes, exibida pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), marcas esportivas variadas e controles para videogames, entre outros itens. Foram elaborados 19 boletins de ocorrência de "desrespeito à propriedade imaterial". Os suspeitos encontrados nos depósitos foram encaminhados ao Deic, onde foram ouvidos e liberados. Ninguém foi indiciado principalmente porque, mesmo sabendo se tratar de produtos pirateados, a polícia só poderá instaurar inquérito a partir do laudo comprobatório da falsificação.