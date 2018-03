Polícia apreende 16 caça-níqueis em Guarulhos A Polícia Militar de Guarulhos apreendeu hoje 16 máquinas caça-níqueis na estrada São Francisco do Repouso, no Parque Jandaia, em Guarulhos. No local funcionava uma padaria e no galpão ao lado a polícia encontrou equipamentos eletrônicos para a montagem de mais 100 máquinas. O caso foi encaminhado pra o 4º Distrito Policial.