Polícia apreende 300 quilos de dinamite, após denúncia

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o material estava enterrado em um canteiro de obras no início da Rodovia dos Tamoios, no sentido litoral, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Os policiais receberam informações que no local estariam enterrados explosivos que seriam utilizados na explosão de caixas eletrônicos. Uma equipe do Grupo Antibombas da Polícia Civil foi acionada e apreendeu as dinamites, que serão destruídas.