Polícia apreende 46 caça-níqueis na zona sul de SP A Polícia Civil apreendeu hoje 46 máquinas caça-níqueis em uma casa na Vila Andrade, região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), os agentes chegaram até o local após uma denúncia anônima sobre a existência de um cativeiro. Na garagem, os agentes apreenderam ainda uma motocicleta. Ontem à noite, um bingo foi fechado no bairro Vila Helena, em Suzano, região metropolitana de São Paulo. No local, foram apreendidas 21 máquinas caça-níqueis e 16 monitores. Três funcionárias do bingo tentaram fugir pelos fundos e pularam uma sacada. Duas se machucaram e foram encaminhadas para a Santa Casa da cidade. A outra foi detida nas proximidades e levada para a delegacia, onde prestou esclarecimentos e foi liberada.