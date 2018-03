Polícia apreende 5,4 milhões de produtos piratas em SP A polícia apreendeu nesta quinta-feira 5.493.099 produtos piratas em todo o Estado de São Paulo na operação Capitão Gancho. Também houve o cumprimento de 155 mandados de prisão e 78 foragidos acabaram recapturados. De 9.075 pessoas abordadas, 109 foram detidas. Além dos itens falsificados, a polícia recolheu 17 armas, 273 quilos de drogas e 101 veículos em situação irregular. Ao todo, a ação contou com 6.356 policiais e terminou com o registro de 1.334 boletins de ocorrência e termos circunstanciados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as maiores apreensões ocorreram na região da 25 de Março, no centro da capital paulista. Somente em um depósito, o Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) encontrou cerca de 400 mil produtos, entre roupas, tênis, bonés, CDs e DVDs. Em Cotia, na Grande São Paulo, o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) descobriu em uma casa 14 armas, entre elas metralhadoras, fuzis e granadas, mais de 3 mil cartuchos de munição e 1 morteiro de uso do Exército. Três pessoas foram presas no local. No município de Rosana, na região de São José do Rio Preto, havia aproximadamente 200 quilos de maconha em uma residência.