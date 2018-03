Polícia apreende 530 camisetas piratas da seleção A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 500 camisetas falsificadas da seleção brasileira num ônibus que seguia de São Paulo para o Rio. A apreensão ocorreu no quilômetro 227 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. As 530 camisetas - réplicas dos uniformes de jogo e de treino da seleção - seriam vendidas nas imediações do Maracanã, segundo informou o proprietário, que não teve o nome divulgado. Em nota, a PRF informou que intensificou a fiscalização dos ônibus que seguem para o Rio de Janeiro. Quarenta ônibus foram fiscalizados nesta manhã.