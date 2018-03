Polícia apreende 55 máquinas caça-níqueis em Diadema

Policiais militares da 02ª Companhia do 24º Batalhão estouraram, por volta das 19h30 de terça-feira, 12, um estabelecimento comercial localizado na Praça Bom Jesus de Piraporinha, região central de Diadema, no Grande ABC, onde onze pessoas participavam de uma jogatina. No local havia 18 máquinas caça-níqueis. Numa segunda diligência na mesma região, policiais da 01ª Companhia encontraram em outro imóvel mais 37 máquinas. As 55 máquinas e os apostadores foram encaminhados ao 03º Distrito Policial da cidade. O delegado do plantão policial não quis registrar o caso como prática de jogos de azar, mas sim apenas como apreensão de objetos. Todos foram liberados.