Polícia apreende arsenal em quintal de casa em SP

Policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) apreenderam uma grande quantidade de armas que estavam enterradas em um quintal de uma casa, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A apreensão foi realizada na manhã desta quinta-feira, 10. A polícia também encontrou drogas no local. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a casa, localizada no bairro Jardim Leonor, foi encontrada após a prisão de três pessoas. O arsenal que a polícia encontrou tinha 14 armas, entre elas metralhadoras, fuzis, granadas e um morteiro de uso exclusivo das Forças Armadas.