Polícia apreende aves transportadas ilegalmente em SP A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje dez pássaros que eram transportados ilegalmente pela Rodovia Fernão Dias (BR-381), na região de Vargem, interior de São Paulo. De acordo com a polícia, os policiais abordaram o carro na altura do quilômetro 8. Os animais (dois pixarros, cinco coleirinhas e três canários belgas) estavam mal acondicionados, dentro de uma bolsa que foi encontrada no veículo. O motorista de 44 anos foi detido, pois não tinha a documentação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para transportar as aves silvestres. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial de Vargem.