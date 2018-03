Polícia apreende caça-níqueis em prédio de luxo em SP Trinta e cinco máquinas caça-níqueis foram apreendidas, na noite de hoje, em um prédio de luxo, na Rua Flórida, no Brooklin, zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, com a apreensão dessas máquinas, os policiais da 2ª Seccional descobriram que para burlar as fiscalizações, as pessoas alugam salas em prédios de luxo para disponibilizar as máquinas. Doze pessoas que estavam no local serão averiguadas.