Polícia apreende duas toneladas de fios de cobre em SP Policiais do Setor de Investigações Gerais da 8ª Seccional apreenderam na manhã de hoje cerca de 2 toneladas de fios de cobre em uma casa no Carrão, zona leste da cidade de São Paulo. Cinco pessoas foram presas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os fios haviam sido furtados da Telefônica e um representante da empresa já fez o reconhecimento do material.