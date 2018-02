Polícia apreende duas toneladas de maconha no paraná A Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão de duas toneladas de maconha na noite de sexta-feira, em Laranjeiras do Sul, no Paraná. A droga estava escondida na carroceria de um caminhão, acondicionada em sacos plásticos, junto a caixas plásticas usadas para carregar verduras, sob uma lona preta.