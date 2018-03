Polícia apreende mais de 23 quilos de crack no Paraná

A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná (PRE) apreendeu 23,560 quilos de crack em uma operação na noite de terça-feira, 19, em Ubiratã, a cerca de 520 quilômetros de Curitiba, no oeste do Estado. A polícia acredita que esta seja a maior apreensão de crack no Paraná. Além da droga, os policiais encontraram, no Mercedes Benz Classe A, 400 cartuchos de munição, metade dos quais para uso em fuzil calibre 556 e o restante calibre 9 milímetros. Duas pessoas foram presas. Segundo a polícia, a droga tinha como destino a cidade de Itabaiana (SE). O veículo foi abordado no posto de fiscalização. Ao realizar uma inspeção no carro, os policiais encontraram 24 tabletes de crack na caixa de ar. "A droga estava acondicionada em papel alumínio envolto em fita adesiva", disse o capitão Welyngton Alves da Rosa, comandante da 3ª Companhia do Batalhão da PRE. As munições estavam escondidas no mesmo carro. O motorista Edinaldo de Souza Morais e seu acompanhante, José Alberto Vieira de Jesus, foram presos. Eles disseram que compraram a droga de uma pessoa desconhecida, em Foz do Iguaçu, por R$ 8 mil. Os dois foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel para lavrar o flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição.