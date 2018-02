Polícia apreende mais de 5 mil galinhas vivas na Bahia

A apreensão das 5.316 galinhas ocorreu no km 04 da rodovia, que dá acesso à cidade de Boa Vista do Tupim, durante a abordagem a dois caminhões, que transportavam as aves sem procedência regular, vindos da cidade de Pará de Minas, em Minas, com destino a Canhotinho, em Pernambuco.

A equipe da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, em Itaberaba, foi acionada, que constatou que os condutores não possuíam a GTA- Guia de Transporte Animal, o Boletim de Vacinação, a Declaração do Responsável Técnico, nem as Notas Fiscais.