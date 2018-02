Polícia apreende quase 2 toneladas de maconha no PR

O entorpecente foi encontrado em um matagal nas margens do Lago de Itaipu. Os 1.950 quilos da droga foram levados para um depósito da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

De acordo com a polícia, traficantes aproveitaram os horários dos jogos da Copa do Mundo para esconder a droga na mata. O objetivo do bando era aproveitar outro momento de distração dos moradores da região para retirar o entorpecente. Um inquérito foi instaurado para apurar a origem da droga e quais os destinos da carga.

As regiões de Três Lagoas e Alto da Boa Vista, bairros próximos ao Lago de Itaipu, eram investigadas como possíveis rotas do tráfico de drogas pela polícia havia 30 dias.

Litoral paulista

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Civil de Santos (SP) realizou a maior apreensão de drogas do ano da Baixada Santista: 1,6 tonelada de maconha foram encontradas em um galpão da cidade portuária. Duas pessoas foram presas e aquele que seria o líder da quadrilha está foragido.

Os policiais fizeram a apreensão ontem, depois de duas semanas de investigações. A maconha estava trancada em um banheiro do galpão, cuja chave do cadeado foi encontrada na casa do ex-presidente da Escola de Samba Vila Nova, Márcio Alexandre Rodrigues, o Marcinho.

Marcinho foi indiciado por tráfico de drogas e associação ao tráfico, porém, permanece foragido. Forma presos dois homens que seriam funcionários e estavam no imóvel no momento da apreensão: o motorista Antônio da Silva, de 56 anos, e o mecânico Orlando Ruffeti, de 65 anos.