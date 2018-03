Polícia apresenta suspeito de matar 7 em Salvador Apontado como responsável pela maior chacina na Bahia este ano, o traficante Jerry Adriani Correia de Souza, de 21 anos, foi apresentado hoje pela polícia, em Salvador. Ele foi preso no dia 23, no município de Riachão do Jacuípe, a 183 quilômetros a noroeste da capital baiana, durante uma festa de São João. Porém, de acordo com a polícia, ele só foi apresentado hoje para que as investigações não fossem atrapalhadas. Souza seria o mandante do crime que deixou sete mortos em um bar do bairro periférico de Mussurunga, em Salvador, no dia 7. Nenhuma das vítimas tinha histórico criminal. Jerry Adriani nega participação na chacina, mas teria sido identificado por testemunhas. A polícia ainda tem dúvidas se a ação foi uma represália - o traficante havia sido baleado por um integrante de quadrilha rival, uma semana antes - ou se foi causada por disputa por pontos de vendas de entorpecentes.