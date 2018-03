Polícia apura atentado em casa noturna de Santa Maria A polícia investiga um atentado contra uma casa noturna em Santa Maria, no norte do Rio Grande do Sul. O episódio ocorreu na manhã deste domingo, dia 11, na Rua Doutor Bozano, no centro da cidade. Uma porta do Muzeo Pub foi atingida pelas chamas. Ninguém ficou ferido.