Polícia apura de onde veio bala que feriu outro ativista A Polícia Civil do Rio instaurou inquérito para apurar as circunstâncias em que o agente de saúde pública Rafael Santana Santos, de 24 anos, foi atingido por um tiro de arma de fogo no ombro, enquanto participava do protesto em apoio à greve dos professores da rede municipal que terminou em vandalismo, no centro da capital fluminense, na noite desta terça-feira, 15. Este é o segundo caso de manifestante baleado desde o início das manifestações, em junho. O primeiro caso foi do estudante Rodrigo Gonçalves Azoubel, de 18 anos, atingido nos dois antebraços também nesta terça-feira.