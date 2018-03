Polícia autua 4 motoristas que dirigiam após beber A Polícia multou 12 condutores na madrugada de hoje por infrações de trânsito diversas e quatro motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool. Três pessoas foram encaminhadas para delegacias, após serem abordadas pela Operação Direção Segura, de policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, segundo balanço divulgado hoje pela PM. Uma delas se recusou a passar pelo teste do bafômetro e foi conduzida ao 51º Distrito Policial (DP). As outras duas foram conduzidas aos 91º DP e ao 15º DP. Durante a blitz, que durou das 21 horas do sábado às 4 horas de hoje, 192 pessoas foram abordadas. Dessas, 88 foram submetidas ao teste de bafômetro. Outros 85 veículos foram fiscalizados.