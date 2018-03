Polícia avalia prisão de homem que atropelou 2 em GO O motorista Carlos Baromeu Dias, 44 anos, que se apresentou como o homem que atropelou duas manifestantes na BR 251, em Cristalina (GO), foi ouvido nesta quarta-feira na delegacia da cidade. A Polícia Civil avalia até quinta-feira, 27, se pede ou não a prisão temporária dele. As vítimas do atropelamento, Valdinete Rodrigues Pereira, de 40 anos, e Maria Aparecida, de aproximadamente 50, morreram no local e o condutor fugiu sem prestar socorro.