Polícia baiana conclui laudo do assassinato de pediatra

"Os laudos cadavérico e do local do crime são conclusivos e mostram que houve, por parte do autor, crueldade, perversidade e vontade de matar", diz a delegada Andréa Ribeiro, responsável pelo caso. Para a polícia, o autor do crime agiu com tal violência por ter ficado com raiva da vítima, que resistiu ao estupro. A causa da morte da pediatra foi afundamento craniano e torácico. São esperados ainda os resultados de dois outros exames, entre eles o de DNA, para a conclusão do inquérito.

Rita de Cássia, de 39 anos, morava em Salvador há dez. Ela foi rendida no estacionamento de um movimentado shopping center de Salvador e sequestrada junto com a filha de 1 ano e 8 meses. De lá, a vítima foi levada, no próprio carro, a uma estrada de terra entre Santo Amaro e São Sebastião do Passé, no recôncavo, onde foi morta. A filha foi abandonada, dentro do carro, no acostamento da BR-324, a mais movimentada rodovia baiana.

Flagrado pelas câmeras do sistema de segurança do shopping, Assis foi preso e confessou o crime. Ele era interno, em regime semiaberto, da Colônia Penal Lafayete Coutinho, em Salvador. Cumpria pena de 22 anos por roubo, estupro e atentado violento ao pudor e havia sido liberado para a saída temporária de dia dos pais. A polícia o encontrou quando ele voltava para a unidade, depois de aproveitar o benefício. Ele está detido na Delegacia de Homicídios de Salvador.