Polícia bloqueia acessos do Congresso Com a expectativa de uma grande manifestação nesta quinta-feira, 20, no Congresso Nacional, a polícia bloqueou os principais acessos aos prédios do Senado e da Câmara nesta manhã. Na última segunda-feira, 17, manifestantes chegaram a ocupar a cúpula do Congresso e, na ocasião, apenas uma vidraça foi quebrada. Os líderes partidários elogiaram a ação da PM, já que não houve confronto e ninguém saiu ferido.