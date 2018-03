Polícia britânica encontra confissão de assassinato de 1970

A polícia da região de Merseyside, no noroeste da Inglaterra, está analisando uma carta de confissão de um assassinato que permanece não resolvido desde 1970, depois que a missiva foi encontrada na residência de um homem que recentemente morreu de câncer. Na carta, de nove páginas, Harvey Richardson detalhou o estrangulamento de Lorraine Jacob, de 19 anos, em setembro de 1970 na cidade de Liverpool. Ele faleceu no dia 9 de fevereiro de câncer, em um hospício. O documento foi encontrado por pintores que faziam reformas na antiga casa de Richardson, ao lado de uma arma, algumas peças de roupas e recortes de jornais com reportagens sobre o assassinato. O documento está sendo analisado pela polícia da região e por especialistas em escrita para comprovar se a carta foi realmente redigida por Richardson. Em uma entrevista ao jornal local Liverpool Daily Post, o detetive da polícia de Merseyside, Ian Kemble, afirmou que a carta "é bem detalhada e parece ser antiga". Reabertura do caso Após a descoberta da carta, em 18 de fevereiro, a polícia reabriu o caso do assassinato de Lorraine Jacob, que permanece não resolvido. A jovem foi vista pela última vez em Liverpool, na noite de 1º de setembro de 1970. Seu corpo foi encontrado por garis no dia seguinte, sem algumas peças de roupa. A polícia fez um alerta para que qualquer pessoa que possa ter conhecido Richardson entrasse em contato com os investigadores. Segundo as investigações iniciais publicadas na imprensa local, na época do assassinato, Richardson morava próximo de onde o corpo foi encontrado e trabalhava em um restaurante da região. A reabertura do caso foi bem recebida pela família de Jacob, que deixou dois filhos. "Nós ficamos satisfeitos em saber dos novos desenvolvimentos sobre o caso que pode levar à solução deste crime horrível e desta tragédia que já dura quatro décadas", disse a família ao Liverpool Daily Post. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.