Polícia britânica prende crianças acusadas de atacar outras crianças

A polícia britânica prendeu dois meninos, de dez e 11 anos de idade, por supostamente terem relação com agressões sofridas por outras duas crianças, de 11 e nove anos, na região da cidade de Doncaster, no centro da Inglaterra.

Os policiais receberam permissão da Justiça para interrogar por mais 36 h os dois meninos depois que a vítima de 11 anos foi encontrada com ferimentos na cabeça em um barranco perto da cidade.

Em uma rua próxima, o amigo dele, de nove anos, foi encontrado sangrando devido a facadas pelo corpo todo. Ele teve que passar por uma cirurgia no braço.

Moradores do local disseram à BBC que acreditam que as vítimas foram atacadas com um tijolo, cortadas com uma faca e queimadas com cigarros. Acredita-se que seus celulares, tênis e três libras (cerca de R$ 10) em dinheiro foram roubados.

''Revoltante''

A notícia repercutiu até no governo britânico, e o primeiro-ministro, Gordon Brown, afirmou que este é "um incidente revoltante".

Um porta-voz do premiê afirmou que Brown disse, no entanto, que não se pode tirar conclusões apressadas a respeito do estado da sociedade.

"Na opinião dele, a grande maioria (das crianças britânicas) são bem comportadas, têm boa criação e, por isso, ele seria mais cauteloso antes de tirar uma conclusão geral a respeito de um evento perturbador, porém único", afirmou um porta-voz do governo.

Lisa Meehan, moradora de Doncaster, afirmou à BBC que sua filha encontrou a vítima mais jovem vagando pelas ruas, descalço e coberto de sangue.

"Fiquei enjoada. Você não conseguia ver o rosto dele, ele estava cortado da cabeça aos pés, com um corte profundo na cabeça", disse.

Derek Wright, de 70 anos, afirmou que seu filho Ian viu a vítima de 11 anos às margens de um riacho, deitado de bruços com os braços estendidos, coberto de lama seca e sangue.

"Eles são animais. Não sei como uma criança pode fazer isso com outra criança", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.