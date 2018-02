Polícia busca motoristas que atropelaram filho de Cissa

A Polícia Civil do Rio informou que os investigadores já analisaram as imagens da CET-Rio para tentar identificar o motorista. Em depoimento, um dos amigos da vítima disse que dois carros trafegavam em alta velocidade pelo túnel antes do acidente. Os veículos, aparentemente, participavam de um racha.

Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego negou que houve invasão ao bloqueio da área interditada ao trânsito no Túnel Acústico. De acordo com o comunicado, o acidente ocorreu já nas imediações da Praça Sibélius, na Gávea, e não dentro da galeria do túnel. O bloqueio estaria sendo feito por uma carro-reboque, atravessado na entrada do Túnel Zuzu Angel, em São Conrado. Segundo a nota, a CET-Rio também já disponibilizou as imagens das câmeras de monitoramento do trânsito instaladas na Praça Sibélius e dos radares de velocidade para contribuir com as investigações policiais.

A atriz não deu declarações ao deixar o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Em seu microblog, a mensagem "Em luto" apareceu nesta tarde, junto com a foto da artista ao lado do filho.