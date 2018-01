Polícia cerca protesto contra Copa do Mundo na Paulista "A lei nos permite também que vocês não tomem as ruas." Foi desta forma que o tenente-coronel José Eduardo Bexiga, comandante da operação para o protesto na Avenida Paulista, encerrou o diálogo com os manifestantes na Praça do Ciclista, palco do 11° ato Não vai ter Copa. A praça está cercada por PMs do Choque e da Cavalaria. Cerca de 200 pessoas participam do ato. A manifestação foi marcada para a tarde desta segunda-feira, 23. Cerca de 40 cavalos da PM ocuparam a avenida nos dois sentidos, por volta das 16h. Os policiais isolam os manifestantes em uma faixa da avenida, entre as ruas Bela Cintra e Consolação. Um grupo de ativistas está jogando futebol na via.