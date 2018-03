Polícia Civil de SP abre concurso para delegado A Polícia Civil de São Paulo abre, entre os dias 18 e 19 deste mês, período de inscrições para concurso público que visa preencher 147 cargos de delegado de polícia de 5ª classe. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, o salário inicial é de R$ 3.680,18. Serão reservadas 5% das vagas, ou seja, sete, para os candidatos portadores de deficiência. A inscrição será validada com o preenchimento e o envio, pelo meio eletrônico, do requerimento específico e o efetivo pagamento, até o dia 29 de fevereiro de 2008, da taxa de R$ 49,10. Ela deverá ser feita pela internet, no site do Banco Nossa Caixa S.A (www.nossacaixa.com.br). Caso o candidato não tenha acesso à internet, a ficha poderá ser preenchida nos órgãos do Poupatempo e do Infocentro. O conteúdo das provas será composto por direito constitucional e direitos humanos, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, legislação especial e direito civil, medicina legal e criminologia.