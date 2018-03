Policia Civil do Rio atende apenas as ocorrências graves As delegacias da zona sul do Rio aderiram à paralisação da Polícia Civil e só estão registrando ocorrências graves, como agressões, homicídios e roubos violentos. A reportagem do Estado esteve na 12ª, 13ª, 14ª e 15ª DP, nos bairros de Copacabana, Gávea e Leblon, e em todas elas o movimento foi baixo durante o dia. Na delegacia da Gávea, praticamente não houve movimento, porque além da paralisação, o sistema de computadores saiu do ar de manhã e em parte da tarde desta quarta-feira, 21.