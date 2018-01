Polícia Civil do Rio inicia operação contra Black Blocs A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza operação contra suspeitos de integrarem o grupo Black Bloc. A ação, comandada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 11. Deverão ser cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas residências dos supostos integrantes do grupo e seis deles já teriam sido detidos.