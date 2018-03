Polícia Civil prende 2.331 pessoas em todo o País

Só no Rio, mais de 179 pessoas foram presas em flagrante. No Rio Grande do Sul, foram 149 presos. Minas Gerais e Paraná prenderam mais de 300 suspeitos em cada Estado. Em Goiás, a operação resultou na prisão de 101 pessoas, entre elas 18 policias militares. Desenvolvida pela Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, a operação é uma forma de comemoração aos 205 anos de fundação da Polícia Civil no Brasil, data celebrada nesta sexta-feira.