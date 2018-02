Polícia combate tráfico internacional em 6 Estados

A Polícia Federal realiza nesta segunda-feira, 2, uma operação para combater um esquema internacional de tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai. Cerca de 250 policiais do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Sergipe trabalham há sete meses para prender os chefes da quadrilha.

Ao longo do trabalho, foram efetuadas 67 prisões em flagrante e apreendidas 49 toneladas de maconha, 383 quilos de cocaína, 125 quilos de crack, 8.025 comprimidos de ecstasy, 5 fuzis e 6 pistolas. Além disso, a polícia deteve 51 veículos utilizados pela quadrilha e R$ 394 mil em espécie.

As investigações tiveram início em maio, quando a polícia identificou um empresário do ramo de transportes que estaria utilizando parte da frota para transportar maconha escondida em cargas de sofás e cadeiras. A droga vinha do Paraguai e era levada para o Estado de São Paulo.

Os policiais descobriram uma ampla rede internacional, formada por 16 quadrilhas de tráfico de drogas que operam a partir da cidade de Umuarama, há 300 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Essas quadrilhas compravam as drogas, que transportavam para o território brasileiro e distribuíam nos grandes centros consumidores.

Os presos serão recolhidos a estabelecimentos penitenciários nos Estados do Paraná e São Paulo.