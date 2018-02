Polícia da Bahia confirma 14 mortos em acidente aéreo

As informações foram dadas pela assessora de comunicação do departamento, Tatiana Brito, que disse também que ainda não é possível afirmar a quantidade exata de adultos e crianças vitimadas.

Segundo Tatiana, o Corpo de Bombeiros já finalizou as operações de resgate dos corpos, que neste momento estão sendo transladados para Salvador. A chegada está prevista para o fim da tarde de hoje. "Só quando todos os corpos estiverem aqui (no IML), poderemos dizer com certeza o números de adultos e de crianças."

Em seguida, completou a assessora, já deverão ser iniciados os trabalhos de avaliação sobre os métodos que serão aplicados para a identificação dos corpos.

Ainda não foi disponibilizada a lista com os nomes dos passageiros do turboélice King Air 350, que por volta das 21h da sexta-feira, se aproximava da pista de pouso de um condomínio de luxo quando se chocou com o solo.