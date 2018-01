Polícia da Espanha prende jovem que ameaçava meninas na web

Um jovem de 15 anos foi detido pela polícia espanhola por enviar imagens pornográficas de outras três menores através da internet, informou nesta segunda-feira, 10, o Ministério do Interior. O jovem foi detido como suspeito dos crimes de ameaça, coação, revelação de segredos e distribuição de pornografia infantil, disse a polícia em comunicado. Os delitos eram cometidos através da técnica denominada "grooming", que consiste em obter as senhas de e-mails das vítimas e invadir seus correios eletrônicos. Depois, o jovem ameaçava as jovens de enviar fotos comprometedoras obtidas em sua conta de e-mail se elas não aceitassem realizar atos obscenos através da webcam. O detido se apoderava das contas se passando por elas em diversos fóruns e chats. As três menores apresentaram uma denúncia para a polícia de Puerto de Santa María, em Cádiz, e informaram que alguém tinha obtido acesso a suas contas de e-mail para depois espalhar as fotos de nudez obtidas durante as sessões de Messenger a suas listas de contatos. Depois das investigações dos agentes, o garoto, nascido na Venezuela, foi detido e teve um notebook e dois discos rígidos apreendidos.