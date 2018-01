Polícia da Libéria dispersa protesto contra quarentena por Ebola A polícia de Monróvia, capital da Libéria, disparou gás lacrimogêneo nesta quarta-feira para dispersar uma multidão com pedras nas mãos que buscava sair de um bairro colocado sob quarentena por causa do vírus do Ebola, disseram testemunhas.