Polícia da ONU usa gás lacrimogêneo contra sérvios A polícia da Organização das Nações Unidas (ONU) passou a utilizar gás lacrimogêneo na tentativa de repelir cerca de 5 mil manifestantes sérvios que querem cruzar uma ponte na cidade etnicamente dividida de Kosovoska Mitrovica. A polícia tenta expulsar os manifestantes da ponte que separa o lado sérvio do albanês na cidade, um ponto de conflito no norte de Kosovo. Os sérvios agitam bandeiras da Sérvia e gritam "Kosovo é nosso!". Os protestos são motivados pela declaração unilateral de independência da província sérvia no domingo.