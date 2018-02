Polícia de Hong Kong enfrenta pouca resistência e retira barricadas

A operação da sexta-feira (no horário local), do lado oposto ao porto que é o lugar da manifestação principal e próximo do gabinete do líder de Hong Kong, foi a mais recente a desmontar as barricadas depois de três semanas de protestos que paralisaram partes do centro financeiro asiático.

A polícia enfrentou pouca resistência, ao contrário dos últimos dias em que violentos confrontos aconteceram em outras regiões com protestos.

Os manifestantes têm exigido democracia plena para a antiga colônia britânica e exigido que o líder da cidade, Leung Chun-ying, renuncie.

Leung tentou nesta quinta-feira reduzir as tensões com os manifestantes, dizendo que ele espera que os dois lados pudessem conversar na próxima semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou tão furioso. O governo disse que iria conversar com os estudantes sobre essas questões, então, vem e desmonta a nossa base. Isso não é o jeito certo de fazer as coisas," disse Cony Cheung, de 21 anos, uma vendedora de produtos para a pele.

Em agosto, Pequim disse ao povo de Hong Kong que eles poderiam votar para ter o seu próprio líder em 2017, mas restringiu os candidatos aos que são a favor da China.

Um grande número de viaturas policiais estava bloqueando o acesso para a área de protesto em Mong Kok, tentando impedir outros manifestantes de entrar.

Nenhuma prisão foi feita, de acordo com o superintendente chefe no comando da operação. Cerca de 800 policiais estavam envolvidos na ação, acrescentou.

Alguns manifestantes estavam empacotando as suas coisas e se dirigindo para a principal área de protestos no bairro Admiralty. As autoridades estavam carregando pequenos caminhões com barricadas de metal e objetos deixados pelos manifestantes.

A ação surpresa acontece dias depois que centenas de policiais usaram marretas e serras elétricas para derrubar as barricadas erguidas pelos manifestantes para abrir uma avenida importante.

(Reportagem de Clare Baldwin, James Pomfret e Bobby Yip)