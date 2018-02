Polícia de MG prende mais três suspeitos no caso Eliza Três suspeitos de estarem envolvidos no desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes Souza, foram presos nesta sexta-feira. Eles estão sendo levados para o Departamento de Investigações, em Belo Horizonte. Segundo a polícia de Minas Gerais, foram presos Elenilson Vitor da Silva, que é o administrador do sítio do Bruno, Flávio Caetano de Araújo, o Flavinho, e Wemerson Marques de Souza, conhecido como Coxinha. Ainda segundo a polícia, eles estavam juntos.