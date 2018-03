Polícia de SP apreende cargas de alimentos roubados

Segundo a SSP, a carga foi encontrada por meio de um rastreador instalado num dos caminhões roubados. No sítio, havia carga de carne, frango e queijo roubada desde junho deste ano.

As coordenadas indicadas pelo aparelho de monitoramento apontavam que o caminhão estava num sítio de um pecuarista de 61 anos, distribuidor de carnes da região. Quando a polícia chegou no local, não havia ninguém e as portas de duas câmaras de refrigeração tiveram de ser arrombadas.