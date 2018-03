Polícia de SP para carreta com pneus recheados com droga A Polícia Rodoviária Estadual interceptou uma carreta no quilômetro 111 da rodovia Castelo Branco, neste domingo (16), com quatro pneus recheados com 200 quilos de pasta base para cocaína. Depois que a substância fosse refinada, cada quilo da pasta renderia até quatro quilos da droga.