Polícia descobre depósito de objetos roubados em SP

Os policiais investigavam há 40 dias ataques contra residências no bairro do Morumbi e região do Campo Belo, ambos na zona sul, quando descobriram o imóvel na Rua Vila da Ponte. O local era usado para guardar e depois revender os objetos roubados como televisores, monitores de vídeo, computadores, relógios e joias.

A detida informou que era responsável por armazenar os produtos. Ela foi autuada por receptação. A polícia continua a investigação para apurar quem são os outros integrantes da quadrilha.