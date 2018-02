Polícia descobre fraude em licitações no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul descobriu um esquema de fraudes em licitações para contratação de serviços de tratamento de água em diversos municípios do Estado. Depois de uma denúncia anônima e de um período de investigações, uma equipe prendeu dois empresários em Lajeado e cumpriu 22 mandados de busca e apreensão em outros 13 municípios nesta terça-feira. Os suspeitos teriam pagado propinas a funcionários públicos para obter privilégios nas concorrências e combinado preços para definir entre eles quem venceria a disputa em determinado município, estabelecendo uma divisão prévia dos serviços.