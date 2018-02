Polícia descobre pés de maconha entre canaviais em SP Dois homens foram presos nesta semana em Taquaritinga, no interior de São Paulo, acusados de plantio de maconha em canaviais. A Polícia Civil ainda procura um foragido. Quatro áreas em canaviais, totalizando cerca de quatro hectares, de duas fazendas, foram localizadas em Taquaritinga. Ontem, com sobrevoo do helicóptero da Polícia Militar, mais duas áreas próximas a Santa Ernestina, prontas para o plantio, foram encontradas.